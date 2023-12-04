青山醫院虛擬實境 體驗3感幻覺

【本報訊】不少電影故事以精神病院或精神病患者為題材，當中的狂想橋段，不但刺激巿民的觀感亦引人反思，試想若投入精神病者角度內，會有何感受？今年8月起對公眾開放的青山醫院精神健康體驗館（Mind Space），便給予大家一個機會，透過虛擬實境（VR）設施，體會精神病患者的幻覺，並有精神病康復者擔任的朋輩支援員分享經歷，有助市民認識及了解精神病，消除誤解。

市民可在網上預約參觀體驗館，費用全免，目前每月設有約700個參觀名額。展館讓參觀者以科學角度，了解精神病成因，尤其是設有「徵狀體驗室」，以虛擬實境設施，模擬患者的視、聽、觸幻覺，讓參觀者親身感受幻覺，並設有俗稱「啤房」的模擬保護房，參觀者可透過昔日「啤房」的門洞，看到模擬房內患者情況的影像。

此外，展館介紹香港精神科服務發展及約束衣的演變，亦展出精神科有關的文物，包括病人紀錄手稿等。而精神病康復者擔任的朋輩支援員，亦會與參觀者分享自身的故事。

盼消除大眾誤解 青山醫院副顧問醫生蘇瑋琳指出，社會上仍有小部分人對精神病患者的行為及情緒存在誤解，認為難與他們溝通，因此希望通過精神健康體驗館，讓大眾獲取更多精神健康資訊，明白相關疾病能被治愈，並在身邊人有需要時，鼓勵他們盡早求醫。