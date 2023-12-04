學童自殺隱蔽性高 靠教員識別有難度

推3層應急機制 僅兩月恐無作為 本學年開學以來，香港已發生最少20宗學生輕生案件。精神健康諮詢委員會前主席形容，近期學童輕生數字恐只是「冰山上的尖角」，並指有近期調查顯示，超過20%受訪學童受到多於一項精神健康問題困擾，反映青少年精神健康的情況嚴峻。對於當局日前推出3層應急機制冀及早識別和支援有高風險的學生，他認為學童輕生隱蔽性高，由教職員識別高風險學生挑戰很大，當局須考慮政策配合。

精神健康諮詢委員會前主席昨日出席電視節目時表示，有調查顯示，24.4%的6至17歲受訪學童受到多於一項精神健康問題困擾，認為學童精神健康令人擔心，估計短期內改善的機會低。他指，過去數年面對疫情等社會因素，加上本港「一個考試定終生」，在學業以外彷彿沒有其他量度標準，可能對學童精神健康構成影響。

專家倡延伸調整計劃 鑑於近期學童輕生的問題，當局於本月起至明年1月推出3層應急機制，會在中學加強3方面工作，第一層機制是協助學校及早識別輕生風險較高學生；第二層是政府以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援網絡」，為學校在短期內增強「外援」；第三層則是中學校長出具「校長轉介信」、轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫院管理局精神科。

他認為，今次措施屬「特事特辦」，目的是短期應急性攔截，而數據顯示，中學生的輕生意念、計劃輕生及實際行動都比小學生高一倍，認為有需要針對中學生處理，相信當局會按需要考慮延伸及調整計劃，亦非硬性規定只推行兩個月。

「愈想死愈唔話你聽」 在新機制下，教職員要識別有精神健康高風險個案。他指學童輕生隱蔽性高，曾有專家指「愈想死愈唔話你聽」，希望教師可以有更多時間陪伴，及早洞悉問題。但他承認當中存有很大挑戰，在新機制實施的兩個月間，當局要考慮如何在政策上更好配合，製造時間及空間予老師，關懷以及陪伴躁動、敏感的學生。

他又表示，社會應將精神健康放在首位，提到過去6年受各方面社會因素影響，港人精神健康轉差，雖然社會對有關議題的認識及關注度提升，但當局仍要加強支援。他建議應成立更高層次的部門去統籌及執行有關精神健康的政策，有系統地動員及調撥資源。