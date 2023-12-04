行山露營遺垃圾 就地生火恐釀禍

【本報訊】除了大嶼山水口外，香港亦有不少珍貴的生態環境，但同樣被欠缺公德心的旅客踐踏，尤其是新冠疫情期間不少市民到郊外遊玩，馬鞍山星灣、元朗下白泥等泥灘更是熱門掘蜆地點。另有不少人會到東龍島、塔門等郊區行山及露營，長假後遍地垃圾的情況十分常見，種種欠缺公德心的行為導致生態環境受到嚴重損害。

摸蜆破壞食物鏈 害生態平衡 本報曾報道疫情期間市民到馬鞍山星灣泥灘掘蜆的情況，高峰期更聚集超過100人掘蜆，又在沙灘上搭建帳篷休息。市民除了挖蜆令泥灘變得「千瘡百孔」外，離開時更會帶着裝滿一桶桶的蜆離開，破壞區內食物鏈外，帶走的蜆當中不乏體形細小的蜆隻，令其未有機會繁衍，或會導致蜆隻數量銳減，嚴重破壞生態平衡。除此之外，欠缺公德心的市民離開時更會留下不少垃圾，污染泥灘環境。

除摸蜆外，市民在疫情間無法外出旅遊，行山、露營亦成為港人「新寵」，兩項活動本來沒有問題，但欠缺公德心的行為則對自然環境造成嚴重破壞。熱門露營地點東龍島、塔門等營區在經過長假期後時常見到遍地垃圾的情況，因為不少露營人士在垃圾桶爆滿後就隨手掉在垃圾桶旁的草地或斜坡上。

除了垃圾問題外，營火晚會是不少露營的活動之一，但並非所有營區都有焚火台等設施提供。有市民在草地上直接生火，不但有引起山火的機會，燒地更會影響土壤及植物，被燒位置會留下沙石泥土，需要長時間才能重新長出草地，嚴重破壞環境。