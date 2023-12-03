龍七公：曾被遺忘市鎮 屯門揚帆出海

立法會財委會工務小組日前討論並通過龍鼓灘填海，和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究，涉及填海185公頃，加上周邊重新規劃的土地合共353公頃。筆者認為，政府必須認真做好這次規劃，規劃做得好，屯門將會煥發新生，釋放巨大發展潛能，居民生活質素可更上一層樓。

關堆填區要有時間表 筆者在屯門區成長，對屯門很有感情，但不少居民總覺得屯門是被遺忘的社區，從當年的西鐵走線爭議，到近年北部都會區的規劃，好的東西屯門往往沾不上邊，反之要承受很多大眾認為厭惡性的設施，包括發電廠、堆填區、污泥處理廠，以及即將興建、位於曾咀的轉廢為能焚化爐。

就算不想說「鄰避效應」這些濫調，但面向將來，如何把握這次屯門西的發展機會，讓屯門重新出發，筆者有幾點意見。首先，政府計劃2035年前不再以煤作日常發電，現有燃煤發電廠或轉為備用狀態，屯門一帶空氣質素有望改善，筆者希望政府能按時落實，並積極引入替代的零碳能源。而這些新發展區鄰近屯門堆填區，政府應有決心和時間表關閉堆填區，雖然上屆政府定了目標大約在2035年前全港停止使用堆填區處理生活垃圾，但即使曾咀的焚化爐於2030年代初啟用，香港仍有約4,000噸處理垃圾的缺口，政府應盡快決定更多轉廢為能焚化爐的具體選址，保證2035年或更早前能停用屯門堆填區。至於曾咀轉廢為能焚化爐，估計發電量可供10萬個家庭使用，這些發電量應用來補貼屯門居民的電費。

第二個重點是交通，不論新發展區用作現代物流園、新型工業區或是住宅區，交通基建是成功關鍵！屯門西發展區在屯赤隧道出口附近，接駁機場及港珠澳大橋，如何造就橋頭經濟及機場經濟，就要善用正進行最後設計階段的屯門繞道，應再作調整以充分利用，作為屯門西接駁屯門市中心、屯門公路的快速通道。屯門南延線是否能延至屯門西新發展區，還是興建新的鐵路線，亦要盡早規劃。不過，屯門最迫切的問題，還是屯門公路市中心段及皇珠路的塞車問題，最快的解決方案是2025年政府收回大欖隧道後，免費開放使用，以分流屯門及元朗的車流量。

第三是產業規劃，按照政府初步想法，龍鼓灘填海區及附近共208公頃土地，主要用作現代物流、先進建造產業、高端綠色產業等用途。在發展方向上，筆者是同意的，關鍵是提供發展誘因。另外，現時內河碼頭一帶143公頃政府計劃主要用作住宅用途，筆者認為亦可發展成集合酒店商業和旅遊休閒用途，發揮鄰近機場和大橋優勢，開發屯門區乃至整個新界西北的旅遊資源，創造更多就業機會。

今天屯門向北連接北部都會區，向南連接機場和大橋，屯門西新發展區就像是即將揚帆出海的大船，寄託着屯門未來增長的希望，期望政府從地區規劃到地區治理，虛心聆聽各方意見。