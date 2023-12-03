撥亂反正：下台後也貫徹現實主義

上回講到美國前國務卿基辛格在任時，如何完美執行以美國利益為先的現實主義外交，包括為了對抗蘇聯而不惜與中國合作，通過在1971年秘密訪華，促成中美關係走向正常化，並為他贏得「中國的好朋友」稱號。

但事實上，由於中國當時仍未完全擺脫文革歪風，中美亦遲遲未能就台灣問題的具體處理達成共識，兩國直到1979年才正式建交，當時基辛格早已跟隨其敗選的共和黨主子下台。基辛格離開政府後，偶爾也會獲不同的白宮主人點燈，詢問他對不同國際事務的意見，但他似乎更熱衷於下海搵真銀，擔任一些國內外企業以至官方機構的顧問和說客工作，其游說對象包括美國政府，也包括一些仍然敬重他的外國政府，尤其是中國。

基辛格多達100次的訪華紀錄，有好一部分就是為有意到中國經商的外國企業鋪橋搭路，就像當年他替主子尼克遜訪華鋪路一樣。有人甚至懷疑，中國就是基辛格的主要客戶之一。

「六四事件」後，基辛格力排眾議反對制裁及孤立中國，有人質疑他與中國政府及在華美國企業的關係。但亦有可能他只是貫徹其現實主義思維，因為當時蘇共政權已岌岌可危，若之前與美國關係良好的中共搶先一步倒下，未必符合美國的戰略部署和利益。至於甚麼民主自由、學生訴求和別國人民的性命，作為現實主義者根本不會關心。

2002年，基辛格獲委以調查「911事件」的重任，對大部分美國人來說都是莫大的光榮。但當被追問會否涉及利益衝突，被質疑其客戶會否包括一些國內外情報機關以至恐怖分子時，基辛格決絕地辭去有關職務，理由是不願公開其客戶詳情。重視利益多於榮耀，再一次展現了其現實主義「風骨」！