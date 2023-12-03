冰鑑春秋：乾脆擲筊問媽祖好了

福建湄洲媽祖金身與東山關帝金身應邀來台巡安祈福，卻被民進黨政府以「不具必要性、急迫性和不可替代性」為由阻擋，要求提供更明確的相關資訊才能放行。國台辦對此批評「人在做、天在看」，認為民進黨肆意妄為、不得民心。民進黨卻喊冤說只是要求補件，並沒有攔阻宗教活動進行。

江蘇崑山媽祖不久前才來台灣，民進黨這次不讓湄洲媽祖來是為了哪樁？根據內政部長林右昌的說法，是因為全團申請來台的239人中，有218人不具宗教人士身份，為了查明他們是否有黨政軍背景，所以要求他們提出說明，但至今沒有收到補件資料。陸委會主委邱太三甚至指控大陸不要為了統戰利用民間宗教信仰，對台灣發動認知作戰。

問題是，這次的宗教交流活動，是9月間多個台灣宗教團體與民間人士聯合發起邀約，湄洲媽祖與東山關帝只是應邀，而為了將活動辦得盛大隆重，才會組織超過兩百人的團隊。民進黨這時卻要來檢視「必要性、急迫性與不可替代性」，請問宗教活動的必要性與急迫性如何認定？不可替代性更是令人難以索解。用人類社會的標準，去判定靈界活動是否符合規範，到底誰才是那個利用民間信仰活動發動認知作戰的人？

兩岸之間能藉宗教活動增進彼此情誼，進而降低敵意，不是一件好事嗎？退一步說，若民進黨真懷疑來台的巡安團隊中有共諜潛伏，那更應讓他們進來，等他們展開活動便來個甕中捉鱉，只要能證實其共諜身份，豈非對賴清德選情大大加分？

民進黨不願媽祖在選戰關鍵時刻來台，司馬昭之心路人皆知，但弔詭的是，民進黨內媽祖信徒滿坑滿谷，真的能任由他們這樣亂搞嗎？或許應該擲筊問問媽祖，看她老人家對此有何意見？