龍吟虎嘯：2027年前不會攻台嗎

中國大陸、美國、西方的媒體、智庫、輿情比較多的認為，大陸武統台灣大概率就在這一、兩年。然而，作為隨時「找打」的當事人——台灣當局卻「不悲觀」，經常散布大陸不敢打台灣的言論，散布就算大陸武統，也不會就在這兩年。

台灣國安會秘書長顧立雄最近表示，大陸武攻台灣不會在不久的將來發生，至少不會一至兩年內發生，因為大陸不太可能在2027年前有能力以兩棲登陸佔領台灣，大陸還沒有作好準備。台灣將以反艦導彈、無人機、反坦克導彈等機動武器，讓解放軍攻台與登陸變得更困難。顧立雄還稱，美國將持續推動台灣的國防改革、全社會韌性、不對稱作戰能力；美方對台海危機比台灣有更強的迫切感，迫切地加強台灣自衞能力，訓練台軍，推遲解放軍攻台時間表。

看來，台灣當局判斷大陸不可能2027年前武統，是因為在美國支持下，台軍能讓解放軍攻台和登陸作戰變得更困難，大陸會知難而退。台灣當局也不想想，為了實現統一目標和在形勢所逼下，大陸會因為作戰有困難而卻步嗎？中國共產黨百年來，在革命、建國、為中華民族復興的奮鬥中，甚麼時候怕過困難？毛主席說：「下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利。」中國共產黨正是在排除困難、戰勝困難的過程中把事業推向前進的。

第二，武統台灣成功，非要兩棲登陸佔領台灣嗎？一旦開戰，在解放軍全方位、立體碾壓式打擊下，在美軍參戰被拒止或美軍根本不出兵的情況下，台軍還能堅持作戰意志和有能力嗎？還有機會阻抗共軍登陸嗎？能不投降嗎？可見，台灣當局預判解放軍因為害怕登陸作戰困難，就不可能2027年前武統，絕對打錯了算盤。

第三，台灣對美國推動其國防改革、全社會韌性、不對稱作戰能力太過迷信，以為這樣就能加強防禦。殊不知，這些玩意在大陸面前都是小兒科，改變不了抗統失敗的結局。