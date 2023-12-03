坦言集：還要靠戰爭

中國外長王毅在紐約公開指出，決不讓以巴戰火重燃；直言全面持久停火應成為壓倒一切的優先任務，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員。後者不僅停火止戰，更是用行動實現聯合國的兩國決議，不再要經以色列的許可，迅即把兩國建立起來，最終解決以巴問題。

北京不再模棱兩可地呼籲停戰，而是停戰要聯合國跟着承認巴勒斯坦的主權國家地位，解除以色列所加諸的政治、社會、經濟控制，和猶太新移民的侵佔土地。這是承認1948年、1967年的決議，堅持執行，不再讓以色列推行新殖民主義侵害巴勒斯坦人民的權利。而且，範圍不限於加薩地區，而是及於整個巴勒斯坦1967年議決的領土。

中國的立場代表了巴勒斯坦的利益，貫徹聯合國大多數國家支持的決議，也同時保障以色列在1967年疆域的主權國家地位，並沒有採取驅趕猶太出原來巴勒斯坦領域，給以色列生路，以兩國並存來消滅政治矛盾。甚且在兩國架構下，兩國均可互助互諒地共同發展，達成區域的和平發展新局。中國政府是深思熟慮，也考慮各方利益而提出的政治解決方案，應是當前最佳的方案，就連美國及西方也開始傾向接受。

不過，政治上的共識或大多數的主張，即如中國的主張，即使有聯合國的支持，也未必可以迫使以色列極右翼政權採納。此所以，暫時停戰4天後僅可稍加延長，以色列已開始動武，國際決議及輿論不足以迫使以色列讓步。縱使美國也施壓，但作用有限。美國與以色列的關係已近乎平等，甚至美國沒法強迫以色列。

以色列政府已奉宗教為最高的統治原則，外力可被視為干預神的安排，不但不聽，甚或視作對以色列的宗教與國家的侵害。正因如此，近期可見以色列的官員、外交人員辱罵聯合國與所有批評以巴戰爭以方措施的各國。

中國的建議是為了以巴的長遠和平，國際社會會了解，只是以色列頑抗，不易即時被採納執行。要使以國屈服，只能是巴勒斯坦反抗力量大。加薩續戰，哈馬斯挫敗以軍，真主黨等加強襲擊，用武力打破以色列右翼政權的頑固，以及它在以國政治裏的支持，在滅國與政治妥協之間，逼其作理性的取捨。中國等啟動了政治解決之門，還有賴哈馬斯等在戰場上的主動打擊以軍和以色列的經濟、社會與政治。