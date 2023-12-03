盜卡藉POS機碌走58萬 女店東被捕

【本報訊】今年9月下旬至10月上旬，執法部門接獲5宗報案，當中4宗是由土耳其出發到香港機場發生的盜竊案，4名旅客的個人財物，包括信用卡被盜；另一宗是住宅爆竊案，損失的財物亦包括信用卡。案件共通處是信用卡被盜取的兩至3個小時之內，有人前往油麻地一間零售飲品的店舖內，通過店內的流動收款機（POS）消費。

執法人員指出，歹徒在過程中會進行多重交易，每宗交易介乎兩萬至5萬元不等，原因可能是歹徒未能掌握有關信用卡的信用額，因此進行多次細額交易，以避免一次過用盡信用卡的信用額，導致發卡銀行通知卡主。人員經情報收集及調查後，由於所有失卡均集中在同一店舖交易，時間不分日夜，加上每次均進行多重交易，因此懷疑有關店舖參與有關案件。人員隨即對該店舖進行財富調查，初步發現該公司於去年9月成立，至於處理被盜取信用卡的POS機則於今年年頭申請，由最初至案發前，該流動收款機均沒有可疑，平均交易金額僅數百至一萬元不等。

5日刷41張卡 涉款180萬 不過至今年9月25日至30日，人員發現交易次數及金額均突然飆升，當中有41張信用卡被刷了共約180多萬元，但由於部分卡主已就信用卡報失或不確認有關交易，因此部分交易未能完成，只有43宗能成功交易，涉款約58萬元，包括上述5名事主被盜用的銀碼，共32.8萬元。此外，人員在銀行交易紀錄中，發現這間店舖由2022年年杪至今年11月下旬共700多宗交易，涉及1,170多萬元的流入及流出，就着有關戶口的資金流動及戶口持有人的背景，加上涉案店舖的大細及運作模式，執法部門相信有關戶口的資金和交易，大部分與該店舖業務無關，相信歹徒成立該間店舖只是作為煙幕，以便進行洗黑錢。

因此，人員於上周四晚，以涉嫌「盜竊」、「爆竊」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕一名43歲、報稱無業的本地女子，相信她是店舖及有關戶口的持有人、涉案POS機的申請人及租用涉案店舖的負責人。在案發後，由於有部分交易被卡機成功攔截，疑犯曾前往卡機公司要求發還有關款項，因此相信疑犯是案中主要人物。被捕人其後獲准保釋候查。