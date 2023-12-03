貨櫃場檢大麻花 值3100萬拘3男

廢鐵掩飾 部分包裝列明北美產地 執法部門於前日下午循線搜查落馬洲一個貨櫃場，並截查3名搬運貨物的男子，期間在檢查載貨用的中型貨車時發現多箱可疑廢鐵，經逐一翻箱檢查後，揭發部分箱內混雜大批懷疑大麻花，總市值約3,100萬，遂當場拘捕3人。據悉，有涉案人士疑被數千元酬勞利誘而淪為毒販幫兇，人員正追查毒品來源及流向，不排除有更多人被捕。

執法部門早前根據線報及經調查後，於前日下午約3時45分展開打擊毒品行動，期間突擊搜查一個位於落馬洲的貨櫃場，並在該處截查3名本地男子（31至36歲）。該批男子當時正把一批貨物搬運至一輛停泊於附近的中型貨車。人員仔細檢查貨車，發現車上載有一箱貨物，另有15箱貨物擺放在靠近車尾位置，認為當中存疑隨即拆箱查看。

司機收數千元酬勞助拆櫃 根據人員檢查，該16個箱內均裝載大量廢鐵，其中3箱貨物藏有經真空包裝的懷疑毒品，經點算後檢獲250包共重約128公斤的懷疑大麻花，估計總市值約3,100萬元。人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕3人，他們分別報稱司機或無業，已被帶走扣查。

初步調查顯示，案中有司機疑被販毒集團以數千元報酬招攬，負責在貨櫃場協助拆櫃。他們從貨櫃提貨後，安排車輛把利用廢鐵作掩飾的毒品運至其他目的地，企圖魚目混珠減低被發現的風險。另外，在部分懷疑大麻花的包裝上，列明生產地為北美洲，人員正進一步了解其背後貨源。

執法部門提醒業界持份者，包括物流公司、出租車司機、貨櫃場公司等，如果在業務上發現可疑貨物或不尋常的訂單，應立刻向該部門舉報，以免被販毒集團利用作隱藏毒品，或以合法物流網絡從事販毒活動。人員重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。