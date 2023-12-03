福來邨貓店長被偷 女主人求歸還

【本報訊】荃灣有貓店長疑落賊匪手中。被盜的是坐鎮海壩街福來邨永泰樓地下一間士多的兩歲大雄性虎紋貓「樂樂」，牠自上周三（11月29日）便告失蹤，士多東主陳太連日在邨內遍尋不果，遂於昨日上午10時許報案求助。

天眼揭遭賊人抱走 陳太表示，她由「樂樂」兩個月大時飼養牠至今，「樂樂」性格溫馴，不但深得家人喜愛，街坊出入亦時常停下來撫摸逗玩，大家拜倒在「樂樂」的魅力之下，有時候周遭圍繞的人太多，陳太便會將「樂樂」放入貓籠，但牠不喜歡被困，很快又會發出喵喵聲「抗議」，陳太聞聲心軟，便把牠放出籠外自由閒逛。

事發當日，陳太於午膳後步出店外，已經發現「樂樂」不知所終，其後接獲街坊告知，懷疑有陌生人抱走「樂樂」。她翻查閉路電視影片，目睹懷疑偷貓賊是一名年約20至30歲，戴眼鏡，穿深色上衣、短褲和波鞋的男子，他進入士多約一分鐘便抱走「樂樂」離開。過程中，「樂樂」曾經掙扎跳落地面，但被男子快手抓住從鏡頭遠去。

同伴貓咪茶飯不思 陳太慨嘆，連日翻遍整個福來邨，一直找不到「樂樂」，而店內飼養的另一隻貓貓，察覺同伴失蹤後亦表現失落而茶飯不思。她目前只祈求偷貓者「快啲畀番隻貓我！」