東呼即應：生日蛋糕棄垃圾桶旁 惹偷情揣測

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。網上經常流傳不少奇人奇事，令人發噱。近日社交網站上廣泛流傳一張照片成為網民熱話，一個有麻雀「十三么」裝飾、寫上「老公我愛你」字樣的生日蛋糕，被棄置垃圾桶旁。網民發揮偵探精神，猜測是二奶要跟「老公」賀壽，但對方突然要「交人」而發脾氣，憤而丟棄蛋糕，種種猜測不禁令人佩服一眾網民的奇思妙想。

疑二奶與人夫慶祝不成 社交網站一個叫「大埔人大埔谷」的群組，近日有人上載一張圖片，只見蛋糕上面有一個「發」字標記，又有一手十三么牌和金幣裝飾，另外加上一張「老公生日快樂、I Love U（我愛你）」的手寫生日牌，蛋糕相當完整，明顯一口未食，包裝精美，卻慘被棄置在垃圾桶旁，無人問津。

不少網民發揮福爾摩斯精神，猜測是二奶和「老公」慶生，豈料「老公」臨時說「正印」不放人，於是一怒之下便將蛋糕丟在垃圾桶旁；但就有人反駁指，無理由在盛怒之下丟棄，蛋糕還會如此完整，猜測是網上外賣平台送貨，正等待客人自取；亦有人認為是老婆坐的士時忘記拿蛋糕，的士司機見無人認領就隨街丟棄，不少猜測引人發笑。