東呼即應：換證北上擾民 倡一卡通行

東呼即應促簡化過關程序 惠民更進取 一卡通行帶來方便。明明同一個國家，但港人北上要憑回鄉證「過關」，不僅名不正言不順，還引起諸多不便。《東呼即應》認為，與其又身份證又回鄉證，倒不如盡量簡化程序，港人只需拿一張內地身份證，便可以全部搞掂，才叫惠民便民。有議員表示，將來電子化盛行，若能把內地身份證和回鄉證變成同一張證，只用手提電話掃碼，便能大大減低市民的不便。

若港人直接拿內地居民身份證，有很多好處，以現在港車北上為例，如果車主違例，「抄哪張牌、扣哪一邊的分」，用一張身份證，車牌也不會再分香港牌和內地牌，就能又免一項煩惱；而未來大趨勢一定是化繁為簡，口岸關卡遲早也會完成歷史任務，故主動加快步伐更好。

議員盼推動「無感過關」 議員陳勇表示，假如市民用回鄉證，在內地買高鐵票，其實會較內地身份證不便，現在雖然拉近了距離，但並不能做到一致，故仍需推動改變，以回鄉證與內地居民身份證合而為一，市民就會更便利，當市民回到內地，亦可享受大灣區居民的待遇。陳舉例指，澳門與橫琴已可做到合作查驗一次放行，在過關的時候只需拍一下卡，或是掃二維碼就可以通過，未來更可達到「無感過關」，只需攜帶身份證，過關時用相關機器感應到生物特徵例如手掌，就可以通關。

陳勇續稱，香港用的「智方便」未來也可做到無感過關，只要攜帶身份證，在過關時確認生物特徵，感應到身上的證件就可以過關，相信技術上是可行的，期望能夠在中短期內於新關口先行試驗。

高效辦理更多跨境服務 陳又指出，最近幾年港區人大代表一直提出相關建議，將香港回鄉證可以成為內地身份證使用，例如台胞證的樣式，讓台灣年輕人與專業人士到內地經商就業就學等，與內地居民一樣。

近日廣東省政府印發《數字灣區建設三年行動方案》，推動大灣區發展成為全球數碼化水平最高的灣區，港府指會研究，促進香港居民利用智方便作為身份認證，在大灣區高效辦理更多跨境服務。

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