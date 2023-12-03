醫健：罕罕而談：公私營醫療服務以外的第三種選擇

上月我有幸以香港罕見疾病聯盟理事身份，拜訪了香港大學深圳醫院，主要目的是參觀該院硬件設備和了解內地的醫療系統，並探索該院能否彌補香港公營醫療服務的不足。

港深醫院位於深圳福田區，屬內地三甲級醫院，近年大力推動罕見病診治工作。該院除提供罕見骨骼疾病和神經肌肉疾病的診療服務外，今年更獲批成為深圳市罕見疾病臨床研究中心，並與北京協和醫院罕見疾病團隊共同合作發展臨床診療項目。

配送藥物 設施齊備 此行我參觀了該院藥劑部、門診部、兒童病房和復康中心。藥劑部提供中、西藥，中藥備有顆粒沖劑和已煎密封包裝，可配合速運到患者家中。西藥部設置智能配藥櫃，從識別藥盒、藥物上架到發配藥物，均由快而準的機械手負責。

兒童病房環境寬敞，家屬可留宿照顧，每房均設有無障礙洗手間，有些病房有景觀開揚的露台。復康中心設有由香港引進的步行分析儀，還有功能性水療池，能針對性地協助患者治療。

港深醫院採用港式管理，以套餐式收費，求診者有明確的價格參考，心中較有預算。以膝關節更換手術為例，收費約為人民幣2.8萬元（香港私家醫院收費約15萬港元）；門診收費每次為100元人民幣（未包藥費和檢查費），主要透過網上或微信預約就診。

病友如果不欲在港漫長地輪候專科門診服務，或可考慮到港深醫院。以神經內科檢查為例，預約後通常一星期內可進行檢查，一般檢查每項收費不超過1,000元人民幣，罕盟可協助轉介，查詢電話：5528-9600；部分檢查例如NCV、EMG、EEG，更可安排即日完成。

香港罕見疾病聯盟理事 陳蔚斯

香港罕見疾病聯盟