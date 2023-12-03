醫健：伶牙俐齒：糖尿病不受控制 牙周病也不會改善

今天早上在牙醫學院教學的時候，有一名牙科學生走來，面有難色的想跟我討論一位病人的情況。該病人患有嚴重牙周病，學生為病人進行了兩次深層清潔的治療，病情非但沒有明顯改善，牙瘡牙肉紅腫更是時不時發生。以我們的經驗，第一個問題會問：該病人有糖尿病嗎？

「嗯，病人患有二型糖尿病，糖化血色素（HbA1c）曾達9%，而病人常常不肯透露該數值，一時訛稱醫生沒有告訴他，一時又謂記不起了。」聽畢，頓時覺得情況不妙，因為糖尿病病人患上牙周病的風險比非糖尿病人士高出兩至三倍，即使在牙椅上接受過治療，效果也大打折扣。（註：糖化血色素要處於6.8%或以下才視為穩定。）

簡單來說，第一，糖尿病會令患者免疫力下降，對於對抗牙周病細菌的能力也會出現問題，導致病人更容易患上牙周病，惡化機會及速度也會上升，也更大機會構成牙周病、牙瘡。第二，糖尿病病人的傷口愈合能力降低，令到即使身體嘗試修復失地，效果也不理想。第三，糖尿病會令牙周組織，即是牙齦牙槽骨的新陳代謝異常，導致當發炎的時候，牙周組織溶解，遭受破壞的機會增加。

因為上述原因，不受控制的糖尿病病人即使接受完整的牙周病治療，牙周袋細菌完全清除，口腔整潔程度達致完美水平，身體的愈合情況也會因為糖尿病而大受影響，牙周病也會難以穩定。正因如此，在處理牙周病的同時，我們也會費盡唇舌讓病人了解到糖尿病的禍害，也會不厭其煩經常詢問病人的糖化血色素指數，務求病人明確知道牙醫的立場，也增加他們處理糖尿病的決心。

坦白面對病情助對症下藥 話說回來，該牙科學生的病人對自己的糖尿病病情有所隱瞞，也是十分不理想的行為。有時候，病人會因為不想被醫生訓話而謊稱自己已經戒煙、糖尿病已穩定，甚至誇大地說自己每天擦牙有45分鐘。其實隱瞞自己的情況不但會影響醫生對病情的判斷，也會影響醫生與病人的互信，從身上的煙味、牙周康復的情況，醫生也可以稍為猜到真相！面對牙周病或是糖尿病，病人一定要誠實面對病情，積極處理問題，坦白面對醫生，醫生才可以對症下藥，盡力幫你。

牙科醫生陳溢謙