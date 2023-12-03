中環和你Lunch 演員共8人候懲

【本報訊】示威者於2019年11月12日在中環舉行「和你lunch」活動，畢打街及德輔道中的行車路被堵塞，有人更燃點雜物。事件中有8名男女包括演員吳智杰被控暴動及蒙面罪，3人在審前認罪，區域法院暫委法官彭亮廷昨日裁定其餘5人暴動及蒙面罪成，辯方需在明年1月15日前存檔書面求情陳詞，1月20日將開庭處理求情口頭陳詞，1月27日判刑，期間8人需還押懲教署看管。

8名被告依次為吳智杰（25歲，Viu TV演員）、陳維聰（25歲，西廚）、陳敦涵（22歲，酒店接待員）、李晁鋒（24歲，社工）、蔡綺洛（23歲，售貨員）、林梅嘩（23歲，美容師）、陳灝良（24歲，放射治療師）和梁升彥（24歲，教師），上述均為案發時的年齡。陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩開審前承認暴動罪，他們另被控的「在非法集結時使用蒙面物品」罪、陳被控的「管有危險藥物」罪和蔡被控的「管有物品意圖摧毀或損壞財產」罪，均獲存檔於法庭。

稱接心儀對象放工 官斥謊話 吳智杰辯稱，當日到中環是為了接心儀對象放工，他在置地廣場外看到有很多示威者，便思考如何離開，聽到一下槍聲後跟隨他人逃跑，之後便被防暴警察截停。彭官則指，閉路電視片段拍攝到，吳在德輔道中置地廣場外停留超過5分鐘，認為吳根本不是誤闖或滯留示威區，裁斷吳的證供牽強至極和違反常理，不可信又不可靠，根本統統是吳杜撰出來的謊話。