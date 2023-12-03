今冬明年春寒冷天氣料少於13日

【本報訊】入冬之後本港持續溫暖，天文台在最新公布的季度預報中透露，受到厄爾尼諾現象影響，今年冬季及明年春季香港出現攝氏12度或以下日子料少於去年的13天，而氣候變暖亦令本港冬季氣溫明顯呈長期上升趨勢。雨量方面，天文台統計分析顯示，當厄爾尼諾現象發生時，本港冬季雨量會出現正常至偏多的機會一般較高；而世界各地大部分氣候模式預測23/24年冬季輸送到華南沿岸的水汽亦會較多。

天文台在季報中表示，綜合最新的海洋觀測資料，以及世界各地多個氣候模式預測，預料厄爾尼諾會在23/24年冬季及2024年春季持續。受到氣候變暖影響，今個冬季本港氣溫明顯較正常高，而世界各地大部分氣候模式預測23/24年冬季華南的溫度亦正常至偏高，故天文台預料本港23/24年冬季氣溫正常至偏高，今年冬季的寒冷天氣日數將可能較去年少。

不過，今個冬季的平均氣溫雖然正常至偏高，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。

預計未來數日氣溫稍升 至於未來幾日天氣，市區昨早最低氣溫約攝氏19度，新界再低兩三度，但天文台預料，未來兩三日廣東沿岸氣溫稍為回升，一股東北季候風會在周三抵達華南沿岸。

該區有一兩陣雨，天氣稍涼，今日最低氣溫為攝氏19度，最高氣溫為攝氏23度。受隨後的乾燥大陸氣流影響，本周後期廣東地區大致天晴；而一股偏東氣流會在下周末期間為沿岸地區帶來幾陣雨。