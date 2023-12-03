審計署否認針對中大 「驗身」非管過界

指機構獲政府資金 調查一視同仁 新一份審計署署長報告揭發香港中文大學涉監管不力，縱容33間餐廳沒按《食物業規例》領取牌照，涉違規向非中大學生及職員提供服務。事件引發關注，但有意見指該署針對中大、甚至「管過頭」。審計署署長林智遠昨日表示，報告並非針對中大，所有獲政府公帑資助的機構包括其他大學，該署都會去審視，並形容審計署的工作猶如對相關機構「驗身」，又透露有高等院校在中大的報告公布後，主動審視院校的管理工作。

林智遠昨日出席一個活動後表示，審計署是政府帳目的外部審計師，主要是審核所有帳目，所有機構只要根據法例，或獲取過政府資金而符合到相關規定，該署都會審視，包括所有高等院校及相關專上學院。他以「驗身」形容審計工作，指醫生看驗身報告後，不論大事、小事、踩界、無事都會說出來，然後交機構研究如何改善、如何跟進等。

稱願聽意見 「有則改之」 有意見認為該署以獨立章節審核一間大學，似乎管過界，林直言:「大家未見過，但往後亦可能有機會」，他強調，審計署提供獨立及專業服務，工作保密，不會透露下一個計劃審計的機構。

按程序，審計報告公布後，立法會政府帳目委員會將研究是否跟進聆訊，林智遠表示，議會及議員如何跟進有他們的獨立考慮，審計署一向很尊重相關機構的決定，同時，該署亦會聆聽外間的意見，「有則改之，無則加勉」。

中大較早前回覆報告建議時稱接納報告，並會在招標及合約文件中加入維護國家安全的條文。有中大校董則認為，校董會應盡快開會，商討校務管理及報告提及的部分建議等。