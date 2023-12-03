港鐵紅葉專巴載百客 往返朗屏 大棠 賞美景
【本報訊】又到一年一度觀賞大棠紅葉的季節！港鐵表示，「Hello Kitty主題紅葉巴士」昨早10時30分正式接載乘客，有百多名乘客前來乘搭港鐵巴士K66A號線「紅葉專車」，由港鐵朗屏站出發前往元朗大棠享受秋日美景，每名乘搭首班專車的乘客均獲贈紀念品一份。
直至明年1‧14
港鐵表示，為方便市民到元朗大棠楓香林觀賞紅葉美景，即日起至2024年1月14日特設「期間限定」的路線K66A，逢周六、日及公眾假期於特定服務時間來往港鐵朗屏站至大棠山道。
港鐵續指，朗屏站客務中心、輕鐵客務中心，以及MTR e-Store亦有發售Hello Kitty特別版紅葉巴士場景模型，吸引不少乘客購買留念。
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