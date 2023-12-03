港鐵紅葉專巴載百客 往返朗屏 大棠 賞美景

【本報訊】又到一年一度觀賞大棠紅葉的季節！港鐵表示，「Hello Kitty主題紅葉巴士」昨早10時30分正式接載乘客，有百多名乘客前來乘搭港鐵巴士K66A號線「紅葉專車」，由港鐵朗屏站出發前往元朗大棠享受秋日美景，每名乘搭首班專車的乘客均獲贈紀念品一份。