新型垃圾桶上鎖 拾荒者生計受阻

圓頂細口 全港放470個測試成效 近期市區出現新型圓頂、細口垃圾桶，原來是環境保護署聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署的試驗行動，他們在全港不同地方放置470個新型垃圾桶作實地測試。新型垃圾桶採用可回收塑膠物料製造，上蓋為圓頂，避免市民堆放垃圾，更有職安健設計。不過，新垃圾桶屬不能打開設計，有關注基層團體認為將垃圾桶上鎖，或不利拾荒者，也有市民認為新垃圾桶投入口太細，難丟棄垃圾。環保團體則認為政府應在桶身加入警告字眼，避免市民丟棄大型垃圾，有助日後推行垃圾徵費。

煙灰缸可手動傾側 新型垃圾桶沿用現時的橙色，高度亦與現款相若，但頂部改作圓頂設計，防止被人在桶頂堆放垃圾。桶身用可回收塑膠物料製成，具防紫外線功能，更為耐用，而投入口為橢圓形設計，較現款細小。此外，新型垃圾桶更有職安健設計，煙灰缸可透過手動傾側，令煙灰直接倒入桶內，也可將整個煙灰缸移除，方便清潔工清倒煙灰；桶身減少採用金屬物料，避免金屬因銹蝕而出現鋒利邊位，保障清潔工安全；內外桶有掩門，清潔工換袋時可減少提舉動作。

有市民認為新型垃圾桶外形美觀，但投入口較小，不方便丟垃圾；亦有市民認為新型垃圾桶不能打開，因此有助避免有人在垃圾桶丟棄大型垃圾。

社區組織協會幹事吳衛東則擔心新型垃圾桶會影響拾荒者生計，坦言「呢個係好悲哀既事情」，他批評政府未有做好全民退休保障，不少長者耗盡積蓄後，部分人迫不得已要拾荒幫補生活，甚或有拾荒者被迫在垃圾桶尋找二手食物，但是現時垃圾桶上鎖後，「連咁悲哀既方法都用唔到，對佢哋（拾荒者）嘅生活雪上加霜。」

避免丟棄大型垃圾 綠領行動總幹事何漢威則歡迎新型垃圾桶的設計，認為上鎖後有助避免市民打開垃圾桶來丟棄大型垃圾，但他也指，部門對垃圾桶的管理有問題，因他現時不少新款回收箱有損壞情況，但外判工人未必會上報並維修，若新型垃圾桶有鎖頭損毀，則亦未必會有人更換，擔心新型垃圾桶最後沒有作用；他又認為面對明年即將實施的垃圾徵費，署方應在桶身加上警告字眼，避免市民丟棄家居垃圾到街邊垃圾桶。