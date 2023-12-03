公院致命事故 政府又用「調查」擋箭

【本報訊】明愛醫院日前在運送病人期間發生未有開啟氧氣樽氣閥的醫療事故，病人同日情況惡化後離世。有衞生官員昨日表示，醫療事故每宗都不想發生，但明白到確實有可能出現醫療事故。他亦指今次事件只牽涉開關掣問題，並非高技術的醫療行為，強調毋須高技術人員操作，醫院管理局及明愛醫院會調查事件原因。

兒童醫院將加強質子治療癌童 另外，該衞生官員提到，香港兒童醫院正與養和醫院合作，利用質子治療醫治癌症病童，至今已有6名病童接受這種治療。他說未來會加強這方面合作，確保兒童癌症病人得到更好治療，亦能更好運用中心的設施。質子治療屬高科技治療技術，香港目前只有一個質子治療中心，能為兒童癌症病人帶來精準治療，醫好癌症的同時亦減低對其他器官的傷害。

養和醫院耗資逾70億元設立的質子治療中心昨日正式開幕，中心有兩間質子治療室，其中一間今年7月初投入服務，至今已為約40名年齡介乎7至88歲的癌症病人提供治療，包括乳癌、前列腺癌、頭頸癌等多種癌症。另一間預計本周投入服務，中心全面運作後預計每年治療400至600名癌症病人。

質子治療有別於傳統光子放射治療，養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生張天怡表示，以乳癌為例，質子治療可以減低患者日後出現心血管疾病的機會，加上質子治療能夠縮短治療時間和減少治療所需的次數，令患者更快完成療程。惟質子治療的費用大約是傳統治療的兩倍，未來會繼續與公營機構和本地大學醫學院合作，並會與香港兒童醫院討論，加大治療在小兒癌症的應用。