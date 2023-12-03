頸纏血壓計接駁喉 佛教醫院83歲病翁亡

該名男病人因為患末期腎衰竭及肺炎，於上月29日被送往香港佛教醫院內科及老人科病房留醫。該病人留院期間，臨床情況穩定。醫護人員於昨日凌晨1時20分巡查病房，當時該病人正在睡覺，沒有異樣。大約15分鐘後，該病人被發現用血壓計接駁喉纏繞頸部，已經失去意識。醫護人員立即移除接駁喉並進行搶救，院方亦通知病人家屬。該病人延至昨日凌晨2時47分離世。

列自殺 交死因裁判官跟進

香港佛教醫院發言人表示，該院對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助。該院已就事件報案，並會全力配合執法部門調查，該個案亦會轉交死因裁判官跟進。發言人又指，該院非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，並已即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器的位置，並加強巡查，以避免類似事件再發生。執法部門暫列自殺案處理。