台採檢陸港澳旅客措施 或延長至農曆新年

澳門：即日起進入 長者 康復 院舍需戴口罩 【本報綜合報道】台灣為加強監測呼吸道疾病疫情，上月26日起在全台4個機場針對陸港澳旅客實施「定點監測、鼓勵採檢」。台灣衞福部長薛瑞元昨日到桃園機場視察時指，有關措施很可能要延長到農曆新年，因為農曆過年前從大陸入境的旅客會逐漸增加。而澳門則鑑於每年冬春季是呼吸道傳染病的高發季節，為做好冬至、聖誕節及新年等節日的活動安排，社會工作局經諮詢衛生局意見，宣布由即日開始，進入長者、康復及戒毒院舍者需戴口罩。

薛瑞元表示，希望大陸、香港及澳門地區旅客坐飛機入境時，若出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、鼻塞等流感症狀，要主動聯絡機場檢疫人員、採集鼻咽檢體及盡速前往就醫。當被問及是否會建議從大陸回來的民眾戴口罩、噴酒精；薛瑞元表示：「在當地停留時就該這麼做，效果比較好，而不是等到登機才做。」

台5日揪34疫客 另外，薛瑞元也更新採檢結果，指從上周日至上周四（11月30日）共採檢陸港澳旅客52人，當中34人驗出受感染，其中60%是流感病毒、23.5%是新冠病毒，未檢出受關注的肺炎支原體病例。