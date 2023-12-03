染肺炎支原體急升 月均百宗港淪危城

下月迎流感高峰 新冠亦蠢蠢欲動 內地多處有呼吸道疾病爆發之勢，本港隨時受流感、新冠及多種呼吸道病毒襲擊。香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，因香港與內地來往頻繁，亦受到影響，其中肺炎支原體的個案近期急速增加，由今年1至7月每月有數宗至10多宗個案，至今年8月起已每月有超過100宗以上個案，公立醫院和私家醫院病房擠迫情況已非常令人擔心。

公私營醫院病房均逼爆 惹憂慮 葉柏強昨日在電台節目表示，內地不同城市正受到肺炎支原體、腺病毒、流感病毒和RSV病毒等多種病毒攻擊，就近期內地的上呼吸道感染情況急速惡化，世界衞生組織已表示關注，正與內地相關部門溝通。他又指，香港的感染個案亦一直上升，由今年1至7月每月有10多宗個案，但由8月開始，每月有逾100宗個案，私家醫院已收滿了病房，情況非常令人擔心。

乏社交接觸 抵抗力變差籲打針 他續指，過去受新冠疫情影響，多年來人與人之間缺乏社交接觸，學生亦缺乏運動而令體質變差，對上呼吸道感染的病毒和病菌抵抗力亦隨之惡化，兒童感染入院後病情較重，住院時間較長，出現下呼吸道感染併發症如肺炎後，要用氧氣的時間亦長了很多。然而，本港天氣進一步轉冷，預計新冠病毒會爆發。明年1月左右則是流感高峰期，他呼籲兒童和長者應盡快接種流感疫苗，亦多參與戶外活動，增強抵抗力。

另外，有衞生官員表示，雖然目前本港上呼吸道感染的比率，包括流感與新冠病毒感染的比率未算高，例如流感的確診比率現時略高於3%，遠未到9.21%的基準線。但他預期隨着冬季來臨，氣溫下降及節日來臨，市民多出席室內聚會或出外旅遊，預料包括流感在內的上呼吸道感染會增加，迎來高峰期。他呼籲市民注意個人衞生，出遊必須注意人多擠迫的地方會有感染風險，市民應盡早接種疫苗。

葉柏強