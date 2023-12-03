木棧道觀鳥屋 米埔新設施展風貌

【本報訊】世界自然基金會香港分會舉辦的「步走大自然」，昨日於米埔自然保護區舉行開步禮，今年活動以「迷上新米埔」為主題，升級的全新設施、路線及體驗將帶領公眾發掘米埔的不同風貌，新設施世界自然基金會賽馬會米埔斯科特訪客中心、無障礙木棧道以及三層觀鳥屋首次開放予公眾參觀，升級設施不但提升訪客的遊覽體驗，更令保護區成為世界級「自然教室」，向大眾傳揚濕地保育的重要訊息。

深入保護區南面 攝歐亞水獺 本年度步走大自然的全新路線帶領參加者深入保護區南面，沿路不同工作坊由生境管理團隊及研究人員親自講述在米埔濕地的有趣發現，讓參加者了解米埔的日常工作，例如運用紅外線相機拍攝歐亞水獺、借助水牛塑造開揚的淡水沼澤、利用智慧科技調節水位及以鹹水稻田營造多樣化生境等。參加者可沿途欣賞米埔美景及觀鳥，並參與各種小遊戲，例如工作坊「LOLO飛行手記」、歐亞水獺填色比賽、Lutra與神秘朋友見面會等。

WWF行政總裁黃碧茵表示，今年的「步走大自然」活動是米埔自然保護區內各項嶄新設施首次向公眾開放，該會希望保護區能成為所有遊客知識和靈感的中心，展示該會在濕地培訓與研究、環境教育、社區以至企業參與方面能力的提升。她指，隨着北部都會區即將發展，該會呼籲各界攜手尋求可持續的解決方案，確保米埔濕地的重要生境及生態系統得到保護。該會亦希望保護區能夠成為濕地保育、研究同培圳的樞紐，促進中港兩地合作與交流，匯聚各方專家，攜手保育后海灣濕地，提升區域內的生態韌性。