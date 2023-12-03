廟宇文化節開幕 卡通版神祇現身

【本報訊】為宣揚香港廟宇文化及傳統習俗，由民政及青年事務局與華人廟宇委員會合辦的「2023年廟宇文化節」，昨日和今日中午12時至下午5時在沙田車公廟外翠田街足球場舉行。大會今年以「神『祈』人生」為主題，以卡通形象向參加者介紹觀音娘娘等8位神祇。同場亦設有多個工作坊、綜藝表演及攤位遊戲，活動免費入場。

設花牌紮作 南音演唱

今屆「廟宇文化節」所介紹的8位神祇，包括觀音娘娘、十二奶娘、文昌帝君、車大元帥、關聖帝君、天后娘娘、洪聖明王及北帝，並利用卡通形象的方式，介紹各神祇與人生階段的關係；場內亦設有多個遊戲攤位，透過輕鬆的遊戲活動，讓參加者加深對傳統民間信仰的認識。此外，大會亦舉辦多個工作坊及綜藝表演，包括花牌紮作工作坊，由逾30年經驗的花牌紮作師傅蔡榮基傳授花牌紮作技巧；地水南音師娘唐小燕亦會即場演唱南音曲目。場內亦展出由資深紮作師傅梁金華製作的高55吋、闊32吋，共3層的頭牌燈。