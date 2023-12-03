沙頭角次輪開放增景點 蒸汽火車頭重現

中英街研解禁 擬第4季試行 闊別近百年的沙頭角鐵路支線重現！自去年6月逐步開放的沙頭角禁區，截至今年10月底已有超過795個旅行團和30,758名旅客前往觀光，第二期開放計劃將於明年1月1日開始，每日遊客名額增加至千人，而沙頭角禁區近日增添不少新景點，如洋溢民初風情的火車站布景、沙頭角支線的火車頭及路軌複製品，有聲音認為未來可循序漸進增加名額。另一方面，對遊客更具吸引力的中英街則只能從觀景台眺望，仍然維持「禁區中的禁區」，但有議員就透露開放中英街的研究已有眉目，明年第4季或會進行試驗式開放。

當年為了促進新界東北的交通運輸，港英政府於1911年在九廣鐵路粉嶺站旁修築一條支線連接邊境沙頭角。然而礙於有限的建造成本，沙頭角支線只是一條軌距二英呎的窄軌鐵路，且主要採用興建九廣鐵路英段時的剩餘物料。1912年4月全線開通的沙頭角支線，乘客車卡沒有上蓋，速度亦頗為緩慢，走畢全長約11.6公里的路程需時約55分鐘。後來港英政府建成沙頭角公路，沙頭角支線於1928年4月完結使命，停止運作。

儘管路軌等設施早已湮沒，但有一部經修復原貌的沙頭角支線蒸汽火車頭，於大埔鐵路博物館展出。從事文化遊的食物及衞生局前政治助理陳智遠日前在社交平台貼文並上載多幀照片，指沙頭角禁區準備進一步開放，區內增添不少新景點，如車坪街及中英街關口近鄰的新公園等，而焦點當然是舊式車站背景所襯托的沙頭角支線路軌和蒸汽火車頭。

陳指展示的路軌和蒸汽火車頭，是按照鐵路博物館的相關展品原尺寸複製，而他就因為旅創鄉郊計劃經常到此，有機會先睹為快。

每日遊客名額千個倡遞增 沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪則指增設景點工程由政府出資，第二期開放的沙頭角禁區每日遊客名額1,000人，當中旅行團佔700人、個人遊300人，需在網上遞交申請，屆時除中英街外基本上整個沙頭角邊境禁區皆可踏足，據知開放首日的旅行團反應就已經相當踴躍，料可惠及區內的食肆和商舖、帶動經濟效益。

議員劉國勳指出，中英街雖未納入沙頭角禁區第二期開放計劃，但悉聞當局積極同內地有關部門商討解禁的可行性，只要把遊客活動範圍局限在沙頭角墟內，擬於明年第4季進行中英街試驗式開放。對於每日千人的遊客名額，劉認為應循序漸進增加，畢竟區內基建缺乏、交通配套不足，如停車場泊位就相當有限，當局需要就此作出改善。他又主張把沙頭角碼頭權充為遊客集散點，長遠而言，政府應為區內增建交通設施。記者徐家浩