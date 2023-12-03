阻截南亞兵搶灘 粵港拉140人

【本報訊】針對南亞幫取道內地偷渡來港，當局指，已聯同內地在過去數月召開兩次會議共商對策，包括由廣東省打擊走私領導小組辦公室統籌，在粵港澳三地開展「反走私反偷渡」的「清灣行動」，為期一個月，行動中本地執法機構共拘捕了405人。

巡查做黑工熱點

文件提到，執法部門與入境處聯同廣東省公安廳及中國海警局，於上月4日至6日一連3日進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，執法人員在全港各區巡查非法入境者匿藏及從事非法勞工的黑點；入境處亦展開反非法勞工行動，加強打擊非華裔非法入境人士，同時加強海上聯合巡航，截查可疑船隻以堵截非法入境人士從水路偷渡入境。行動中，當局拘捕70人，而廣東省公安機關亦拘捕57人。兩項行動中被拘捕人士大部分為非華裔非法入境者，亦分別有10人及3人涉嫌協助他人非法入境及留在香港被拘捕。