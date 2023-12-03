加快審批假難民聲請上訴 1430宗待處理 治安不靖 當局仍拒設禁閉營

過去3年處理假難民數據

【本報訊】假難民問題一直困擾本港，立法會周二（5日）將召開保安事務委員會，根據入境事務處日前提交的文件顯示，截至今年10月底，仍有約1.47萬名聲請人基於不同理由身在香港。至於政府透過優化個案處理機制，及按需要委任更多委員，使上訴委員會得以加快處理聲請相關上訴個案，上訴委員會在2022年處理了1,572宗個案，而在今年1月至10月已經完成處理2,256宗個案。而截至2023年10月底，尚待上訴委員會處理的上訴個案約有1,430宗。對於有意見提出設立禁閉營羈留假難民一事，當局重申，目前沒有計劃設立。

文件又提到，上訴委員會一直盡快處理免遣返聲請的上訴個案，按現時進度達致在2023年內完成處理不少於3,000宗個案的目標。雖然隨着近期新接獲的免遣返聲請數字上升，待上訴委員會處理的個案有機會會隨之上升，但上訴委員會繼續透過精簡工作流程，例如就各個流程定下目標處理時間、更緊密跟進處理上訴個案的進度等，盡量提升處理上訴個案的效率。目標是把上訴委員會處理上訴個案的平均處理時間，由過去超過7個月縮減至約4個月。

在管理羈留處所方面，政府已於上月起實施完善被入境處羈留人士待遇的多項法例修訂安排，把青山灣入境事務中心、大潭峽懲教所及勵顧懲教所3個處所內被入境處羈留人士的法定待遇大體上劃一，以加強維持羈留處所的紀律和秩序，而目前3個羈留處所的平均使用率約為80%。

辯稱涉土地基建人手管理 對於有意見認為政府應設立收容中心或禁閉營，集中羈留免遣返聲請人。當局表示，在考慮不同羈留方案和政策時，須小心衡量不同因素，包括法律上的合理性和相稱性、政策的可行性，以及所涉資源是否用得其所等，以達政策目的和符合公眾利益。基於一些相關以往法院的案例，政府在羈留聲請人時須考慮羈留期在任何情況下是否均屬合理，以及土地、基建、人手及管理等多方面考量，故目前沒有計劃設立，重申會繼續善用現有的羈留設施集中羈留對社會治安有較大風險的聲請人。