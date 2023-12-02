多疫夾擊來勢兇 加強防範勿放鬆

踏入冬季，本港氣溫逐漸下降，正午時分仍可感受陣陣涼意。季節轉變，外出的市民大多會穿得厚一些，以免着涼。尤其內地近期爆發多種呼吸道傳染病，除了常見的流感、新冠肺炎外，還有肺炎支原體，疫情更出現向南蔓延的趨勢，已殺入與本港僅一河之隔的廣東省；3年疫劫慘況歷歷在目，港人自然提高警覺，防範感染。其他地方的政府亦因應疫情可能來襲，相繼加強防範措施；相較之下，港府似乎對外界發生的一切懵然不知，依舊碌碌無為，難免令人擔憂。

因應呼吸道傳染病持續蔓延，發燒病患急增，內地早已採取一系列措施，包括加開診療設施應對需求，穩定藥物、口罩等防疫物資供應，加強重點機構重點人群防控，諸如養老、託幼、學校、社福機構等，又要求口岸要嚴格落實入境人員體溫監測；國家衞健委更披露，有關部門已與世衞舉行視像會議討論交流。縱然未有推出強硬措施，仍可見內地加強了防控力度。另一邊廂，台灣亦從周日起，在全台4個機場針對陸港澳旅客實施定點監測；台疾管署昨日公布，措施實施首4天共採檢了38人，發現其中21人感染流感、新冠等病毒，但未發現肺炎支原體病例。

反觀本港衞生部門，除了呼籲市民接種疫苗及提高警覺等「例行動作」外，幾乎沒採取任何進一步的措施。誠然，本港正值經濟復甦，加上今次疫情亦不如當年新冠肺炎般恐怖，毋須採取諸如口罩令等強硬措施；然而，這不代表港府無事可做。既有新冠疫劫的前車之鑑，現時港府首要任務是確保藥物等防疫物資供應，特別是退燒類藥物，防範因市民恐慌掀起搶購潮，引發藥物短缺。

此外，港府要進一步鞏固公營醫療系統，提升醫療力量，以免本港再次因病患急增，導致醫療系統崩潰。還記得新冠肺炎肆虐期間，因醫院床位爆滿，年老患者於寒冬中被迫在院外等候，餐風宿露的慘狀嗎？感染流感、新冠抑或肺炎支原體，可大可小；即使不一定會引起嚴重症狀，惟當疫情殺入本港，感染人數勢必大增，公營醫療系統能否疏導分流患者、患者能否迅速得到治療及適當照顧，將是控制疫情的關鍵。

令人擔憂的是，現時本港醫療體系千瘡百孔，疫情尚未爆發，已接二連三發生多次醫療事故，斷錯症、開錯藥、打錯針等層出不窮，病患慘遭醫死醫殘的狀況屢見不鮮。日前，明愛醫院又有一名79歲男病翁在轉往深切治療部期間，醫護人員忘記開啟氧氣樽氣閥，導致病翁血氧飽和度急速下降，最終不治身亡。一次次血的教訓，外界的口誅筆伐，依然喚不起本港醫護的良知。

更甚者，還有數之不盡的公院墮物事件，冧燈冧軌冧天花，足見醫院設備老舊、管理落後。所謂「工欲善其事，必先利其器」，公院如今「甩皮甩骨」，如何應對大規模疫情呢？應對疫情，該抱着「寧可備而不用，不能用而無備」的態度，惟港府至今無所作為，一旦疫情再起，本港恐重蹈疫劫的覆轍。