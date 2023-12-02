龍七公：由賭轉型賣唱 兩地此消彼長

自從內地強力打貪，阻止資金外流，澳門賭業陷入冰河時期。過去依賴博彩行業賺個盆滿缽滿，風光不再，不轉型已是不可能。窮則變，變則通，自從美資娛樂企業大力投資澳門，大型酒店愈開愈多，吸引中外一線歌星紛紛到來開演唱會，帶動過夜旅客大幅增長，消費力驚人，成為成功轉型的標誌。

不少香港天王天后歌星、年輕當紅偶像，以至BLACK PINK、Bruno Mars等國際級巨星，先後搶灘登陸澳門開唱，門票往往賣個滿堂紅。分析指，演唱會能夠增加過夜旅客數目，而過夜旅客人均消費為即日旅客的4倍，不但帶動澳門各行各業消費增加，賭企收入亦水漲船高，可見這絕對是一條財路。

很可惜，眼見肥水流向鄰埠，香港卻苦無辦法分一杯羹。無他，演唱場地不足始終是個硬傷。香港目前主要有兩大表演場館，即紅館及亞博，分別可容納1.25萬及1.4萬名觀眾，但前者已見老舊，後者則地點偏遠，加上附近不是民居就是「荒蕪」一片，並無一條龍餐飲娛樂設施，根本無法跟澳門相比，發展演唱會經濟變得力不從心。

先天優勢 白白浪費 香港一直有先天優勢，過去更被譽為東方荷里活，出產大票天王巨星，粉絲遍布全球，若港府一早瞄準娛樂文化發展經濟，相信香港絕對不比南韓遜色，遑論澳門。無奈娛樂文化從來不入港官法眼，單是九龍塘李小龍故居，關注團體及民間長年累月要求港府斥資購入，再改建成博物館吸客，偏偏港府不從，如今早被拆卸，煙消雲散。反而佛山更懂得玩，以李小龍故居作招徠，成為當地熱門旅遊景點。一個港產巨星更受內地重視，令人唏噓。

事實上，地產及金融業兩大支柱在過去撐起整個經濟，令香港長期過着富足日子，港官根本懶動腦筋思考發展新產業，以致今時今日經濟環境逆轉，樓股齊跌，賣地收入暴減，經濟增長便無以為繼。此時港官才驚覺必須急起直追，但不僅起步太遲，而且不脫好高騖遠、眼高手低的陋習，所謂向高科技轉型，口惠而實不至，至今十畫未有一撇。

就連演唱會經濟，也被鄰埠爬頭，國際和本港巨星寧願到澳門開唱，也不青睞香港，箇中原因，跟港府短視脫不了干係。單只場地問題，近年雖有西九文化區開幕，然而曲高和寡，交通不便，一直蝕本經營，淪為大白象工程的佼佼者。若當初港府有認真全面規劃，或許今日澳門的盛況，早就在香港上演。

港府公布，今個財年首7個月，赤字達到1,729億元高位，儲備則跌至6,619億元低位，人們根本看不見香港新的經濟增長點在哪兒，如何可以扭轉入不敷支的困局。舞榭歌台，風流總被雨打風吹去。連澳門也比香港更積極轉型，在競爭激烈的新時代裏，香港不斷退步，單靠食老本，還能食多久？