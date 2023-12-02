筆下風雲：大將一去 再無智者

被中國奉為「老朋友」的美國前國務卿基辛格，以100歲高齡走完他不凡的人生路，堪稱福祿壽俱全。他生前最後一次出遠門，是今年7月到訪北京，跟國家主席習近平會面。可以說，他的豐功偉績始於美中關係，也終於美中關係。

基辛格向來是現實主義者，外交手腕務實靈活，最着重「平衡」，絕少被意識形態左右。儘管他早已沒有公職，但他最後一次到訪中國，外界都相信他背負拜登所託，希望改善緊張的美中關係。他認為「美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受」。果然，到了早前的習拜會，中美關係終於出現曙光，習近平強調兩國要相互尊重、和平共處，承認不交往是不行的，當中有沒有受到基辛格的正面影響，不言而喻。

這位智慧老人在看待俄烏問題上，一樣講求務實和平衡。在這場戰爭爆發初期，他已提出警告，如果西方被一時的情緒沖昏頭腦，忘記俄羅斯在歐洲力量平衡中的適當位置，那將是致命的。而俄羅斯一旦輸掉戰爭，普京無法再掌權，俄羅斯解體或走向沒落的怨恨心態，必然引發新的緊張局勢。有關言論當時還被烏克蘭總統顧問反駁，指他已經過氣。意想不到的是，俄烏戰爭一打接近兩年，而局勢某程度上正如基辛格所料，破壞了歐洲的平衡，多個歐洲大國的國力大不如前，烏克蘭甚至陷入了困境。

哲人其萎，大將一去，代表一個時代終結。事實上，美國以至整個西方世界，再也沒有一個如基辛格那樣宏觀、有視野和胸襟的從政者，民粹反而大行其道，到處充滿意識形態的傲慢與偏見。未來的中美關係，實在不容樂觀。