龍吟虎嘯：高壽，讓他看到不幸

一直以來，北京最關注聆聽剛剛病逝、享年百歲的基辛格對兩大問題發表高見，一是對中美關係，二是對台灣問題，因他不僅是兩大問題最深入的研究者，而是美國政壇對兩大問題最具開拓性和最老資格的實踐者。

五十多年前，時任尼克遜總統國家安全顧問的基辛格，秘密「孤身」前往中國與總理周恩來商談，撬開了中美嚴重對峙多年、曾經兵戎相見的門縫，為尼克遜總統訪華打開中美關係大門。之後中美建交，陸續簽署三個「聯合公報」，確立了四十多年來中美兩國關係的大框架。經歷了冷戰結束、蘇聯解體的時代巨變、經歷了中國推行改革開放、中美關係愈加密切合作，你中有我、我中有你，中國巧妙回應美國要「改變中國」、「遏制圍堵中國」的無數風波，中美關係「鬥而不破」。

在這幾十年中，基辛格逾百次訪問中國，一邊欣賞作品，一邊加固框架。然而，基辛格太高壽了，就在這幾年他不幸看到了特朗普政府、拜登政府大刀闊斧地改變了對華政策，出發點是不能容忍中國崛起，把中國當成最大對手，認為中國威脅美國、挑戰美國……於是特朗普、拜登無所不用其極地向中國發起「國運之戰」，妄圖打垮中國。基辛格當然也看到了中國的崛起，對「美國有潛在危險」，但基辛格了解中國，知道中國的發展本意，並非要和美國爭霸，不贊同美國對中國打壓，更擔心會引爆戰爭，警告不會有贏家……基辛格的這些看法，都是在向拜登政府發警告、潑冷水，是在維護幾十年以來的中美正常關係。

台灣問題上，基辛格可說是化解中美分歧的「模糊大師」，為中美正常化打通經絡。1972年的首份中美聯合公報中，基辛格與中國外長創造了「美國認識」，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有「一個中國」的說法。現在美方又玩「模糊政策」，不過加入了違反「一中原則」的內容，與基辛格的「模糊」反其道而行之。