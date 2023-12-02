連月扑的士車窗「搵食」 涉案30宗 拘竊匪

【本報訊】東九龍總區執法部門，留意到近月涉及的士之車內盜竊案件有上升趨勢，連串案件的犯人手法純熟，主要針對無人看管、停泊於公廁外之的士，並看準司機短暫離開的空隙，利用工具開啟車門，或者用硬物扑爆車窗盜竊，整個犯案過程僅需數秒。

另涉7宗偷車案 人員經深入調查及情報分析後鎖定一名疑犯，相信他與今年9月至11月發生於九龍、新界的30宗車內盜竊案件和7宗偷車案有關，案中失物大部分為手機和現金，總值約13萬元。

至本周三晚上，人員在深水埗區展開反車內盜竊行動，並且截查該名40歲目標男子，在他身上檢獲兩條百合匙及一個相信用作擊破車窗的硬物，遂以涉嫌「車內盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」及「外出時備有偷竊用的物品」把他拘捕扣查。

調查人員表示，案件得以偵破，有賴一些車主主動提供他們停泊在案發現車輛之車Cam影片，當中有部分片段清楚拍攝到形迹可疑人士的犯案手法和經過，成為破案的一大關鍵。