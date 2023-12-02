紅Van撞九巴尾14傷

土瓜灣燈位 小巴司機認「收唔切掣」 雙層載客九巴昨晨沿土瓜灣馬頭涌道行駛，在駛至宋王臺花園對開燈位停下，尾隨一輛載客小巴懷疑收掣不及，直撼撞巴士車尾。意外總共14人輕傷，涉事巴士捱撞後漏油，須送回車廠檢修，車禍原因有待調查。此外，一輛冷凍貨車昨日凌晨駛至大欖轉車站附近失控，猛撼一輛箭嘴車車尾防撞欄，中年貨車司機報稱不適。另一輛Tesla電動車前晚在薄扶林失控，撞倒一名跑步男子，事主骨折內傷，清醒送院救治。

昨日早上7時許，一輛由黃大仙竹園邨開往紅磡的11K號九巴，沿土瓜灣馬頭涌道慢線行駛，當駛至宋王臺花園對開，巴士在交通燈位停下，惟尾隨一輛由藍田前往佐敦的紅頂小巴懷疑收掣不及，導致兩車首尾相撞。意外中，小巴車頭擋風玻璃碎裂，巴士車尾輕微損毀，連同巴士車長在內共14人受傷，均傷勢輕微。

據悉，涉事小巴載有八成乘客，其中姓李小巴司機手腳擦傷，經敷治後拒絕送院。他指出，當時看不見巴士為何突然煞車，導致他「收唔切掣」撞上巴士車尾，至於車上乘客大多擦傷，無人被拋出座位。據乘客林先生稱，事發時小巴車速不快，他懷疑涉事巴士因漏油停車，意外中雖多人受傷，幸情況沒有混亂。九巴發言人表示，涉事巴士駛至上址時，突然被一輛小巴從後撞到車尾，巴士被撞後發生漏油，已送回廠維修。

屯門公路貨車撼箭嘴車 此外，昨日凌晨3時許，一輛冷凍貨車沿屯門公路慢線往屯門方向行駛，當駛至大欖轉車站附近懷疑失控，貨車猛撼停在慢線的一輛箭嘴工程車車尾的風琴式防撞欄，箭嘴車捱撞後，復被推前約10米再碰撞另一輛擺放「雪糕筒」的工程車。意外中，冷凍車姓邱（44歲）男司機感不適，需由救護車送院治理。現場消息指，涉事兩輛工程車較早前在上址進行路面清潔工作，在接近完工時卻遇上車禍，幸未有工人受傷。

捱Tesla撞 跑步男腳骨折 另本周四晚上近10時，一輛Tesla電動車駛至西區薄扶林域多利道近趙苑附近，車輛懷疑失控，撞到一名正在跑步的姓鄺（39歲）男子，事主捱撞後拋上擋風玻璃再反彈落地，司機赫見發生意外，慌忙報案求助。救護員接報趕至，發現事主清醒，惟他腳部骨折且出現內出血，送往瑪麗醫院救治。涉事Tesla車頭擋風玻璃爆裂，右前輪胎損毀，執法人員向34歲男司機查問事發經過。據悉，涉事司機為伊利沙伯醫院放射科醫生，事發時正駕車回家。