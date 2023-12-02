遭迫令退休 提上訴被判革職 前高級警員入稟申司法覆核

【本報訊】一名前警員指早前接受警務處紀律聆訊，被裁定「行為可能致使公共服務聲譽受損」，被判保留退休福利下迫令退休，他提上訴卻被改判褫奪退休福利下革職，他認為此裁定對他不公，於前日入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷該決定。法院現時仍未就該申請排期聆訊。

申請人是陳健敏，擬答辯人是警務處處長蕭澤頤。據入稟狀指，申請人是一名前高級警員，早前被控行為可能致使公共服務聲譽受損，須進行紀律聆訊，及後被警隊紀律主任裁定指控成立，作出嚴厲譴責，及下令保留退休福利下迫令退休。申請人不服裁決作出上訴，不過警務處副處長（管理）於今年8月頒令稱判罰太寬容，並改判褫奪退休福利下革職。

申請人指就紀律聆訊方面存在程序不公，並沒有確保他獲得公平審訊。申請人指聆訊時關鍵證人拒絕到場作供，使申請人未能作出盤問。而且聆訊時卻沒有向法庭申請傳票傳召該市民證人出庭，或就此情況中止聆訊。申請人又指，原本他就裁定提出上訴，卻被副處長加重其懲罰，申請人卻沒有任何機制可提出上訴，對作為家中經濟支柱的他屬沉重打擊。他認為該裁定對他構成不公，故要求法院推翻該決定。案件編號：HCAL 2139/2023