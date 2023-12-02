醫健：醫健寶庫：癌症康復者如何把運動融入生活

癌症康復者適合進行運動鍛煉嗎？選擇哪些運動較合適，且應該怎樣開始呢？筆者希望藉此專欄分享一些日常生活可輕易做到的體能運動給各位癌症康復者及讀者。

世界衞生組織建議癌症患者應避免停止運動，並在診斷或治療後盡快恢復正常活動。醫學研究證實，持續進行中等強度體適能運動，能有效減輕癌症治療相關的身體徵狀，如淋巴水腫、疲勞和焦慮，同時改善身體機能，降低復發及罹患慢性疾病風險。

「沒有時間運動」、「不知道怎樣開始」、「下班後已經很累」這些可能都是大家面對的問題。開始前，不妨看看自己的日程，將輕量的運動融入生活，如家居、辦公室、公餘或課餘時間，完成後記錄下來，慢慢養成習慣，循序漸進增加運動的日數及時間。以下建議供大家參考：

一）每天早、午、晚加入輕量運動：早上起床後進行15分鐘伸展和步行；午餐後或晚餐前進行15分鐘慢跑急步行

二）坐得太久：每隔半至一小時離開座位，進行簡單伸展，原地踏步一至兩分鐘

三）外出時：行樓梯代替電梯；急步行一至兩個車站

四）在家時：清潔家居（吸塵、拖地），整理衣櫃

五）在工作場所：盡可能站立，每小時起來走一會

保持輕鬆的心情進行運動，希望各位讀者可從中得到益處！香港大學賽馬會癌症關護中心現推出一系列運動訓練支援計劃，如有興趣了解更多，可致電中心熱線3917 9606或瀏覽中心網站。香港大學賽馬會癌症關護中心運動教練黃志業

香港大學李嘉誠醫學院