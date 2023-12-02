東呼即應：專科醫生指院方應多角度審視事件

【本報訊】就明愛醫院無開氧氣樽氣閥，導致病人無氧氣供應5分鐘的嚴重醫療事故，有病人組織昨批評前線人員無吸取5年前伊利沙伯醫院類似事件的教訓，直言不可接受；有深切治療專科醫生亦認為，院方應從多方向審視事件，並加強培訓。

深切治療專科醫生李衛全昨出席電台節目時指出，病人本身有其他病症，亦有細菌入血，死亡原因未必只是氧氣樽氣閥沒有開啟，不過病人在很差的情況下，需要很多支持去維持生命，少了一樣始終會有影響。

今次事件中由一名眼科醫生及兩名資深護士負責運送病人，李衛全指出，眼科較少有不穩定病人，運送不穩定病人的機會則更少，可能相關醫護人員較少處理相關情況病人的經驗。他認為，院方應從多方向審視事件，包括病房及負責運送病人團隊等，今次逝世病人當時病況不穩，轉運時要兼顧多方面，可能忙中生亂，導致出錯。

病人組織建議加強培訓 李衛全續指，雖然運送病人的檢查清單能有助確保程序，但並非百分百有效，建議應由經驗豐富的醫護，負責應付危急病人的運送工作，院方亦應確保有足夠人手及加強培訓。

有病人組織則稱，前線人員未能吸取以往教訓，令悲劇再次重演。他指出，接駁氧氣樽理論上是簡單程序，院方要確保醫護人員有按指引完成每個步驟及核實，相信醫管局購入智能氧氣樽，有助減少同類事故發生。他又建議醫院應盡快落實改善措施，加強運送病人的培訓，確保運送病人期間，所需的維生及醫療儀器有妥善接駁及啟動。