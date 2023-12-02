東呼即應：公院又現致命事故 各界促勿醫醫相護

東呼即應關注病翁截氧氣 市民憂下個是自己 公立醫院事故不絕如縷。最新一宗發生於明愛醫院的個案，一名79歲眼科男病人上月28日懷疑出現急性腸阻塞情況，由眼科病房轉往深切治療部期間，血氧飽和度下降，其後被發現病人使用的氧氣樽，氣閥於運送期間無開啟，病情急劇惡化後離世。《東呼即應》關注事件，有市民直言事故嚇人，擔心到公立醫院亦會發生同樣醫療事故。有病人權益組織批評，事故涉及人為疏忽，希望有關部門負上責任，日後改善制度避免事件再次發生。

病人原於29日接受眼科預約手術，惟前一天情況轉差，出現血氧飽和度下降情況，醫護人員於是為病人安排氧氣治療，由於病人情況持續惡化，醫護人員嘗試為病人加大氧氣供應量，但血氧飽和度仍持續下降，醫護人員其後發現，病人使用的氧氣樽，氣閥於運送期間沒有打開，雖然病人送到深切治療部後，獲安排氧氣供應以及插喉搶救，可惜情況未見起色，於同日中午離世。

亦嘆排期時間長 市民王先生坦言被今次醫療事故嚇到，人員連氧氣閥都不記得開啟，覺得很奇怪。市民廖先生則指，事故關乎人命，對醫療事故感到害怕，擔心下一個就是自己。市民黃先生批評，現時公立醫院排期很長，眼科骨科起碼以年計算。

《東呼即應》認為，針對家屬及市民最關注的焦點，是氧氣樽氣閥無開啟，對病人生命安危有多大影響。明愛醫院方面表示，相信當時氧氣樽的供應，並不是病人「唯一的生命維繫」，亦沒有透露期間有多久停止供氧，醫院以「調查未有結果」，先不評論對錯，不過涉事的人員目前仍然照常上班。正如有人質疑，今次事件中的氧氣樽屬於常用且不算複雜的器械，開啟氣閥照理亦不需要嚴格訓練，不排除事件涉及人為疏忽。而調查結果能否還逝者公道，抑或一如既往醫醫相護、輕輕放下，大家不妨拭目以待。

組織籲改善制度 社區組織協會幹事彭鴻昌認為，事件一定涉及人為疏忽而引致今次事故，至於如何負責，可由行政角度出發，看看醫院行政部門現時所制訂的指引、提供的設施、或培訓等方面是否充足，令今次事件可以避免發生。另外院方應如何改善制度，避免同類事件再發生。

彭鴻昌認為事件涉及人為疏忽，當局需負責。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇