紓照顧者壓力 社署擴長者暫託網絡

【本報訊】社會福利署昨日起擴展長者暫託服務網絡，加強在社區生活的長者住宿和日間暫託服務，紓緩照顧者壓力，約140間參與改善買位計劃的私營安老院，除會提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務。受資助的長者日間護理中心/單位亦會繼續提供長者日間暫託服務。

日間服務名額增至逾500個 行政長官在今年《施政報告》宣布擴展暫託服務網絡，讓照顧者可作短暫休息或處理私務。社署新措施生效後，提供長者日間暫託服務的地點，會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額則由約260個增加至超過500個，遍及全港各區；約140間參與改善買位計劃的私營安老院，除會提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務。

有需要的長者及其照顧者可致電照顧者支援專線「182 183」，由社工協助安排配對暫託服務；直接向提供長者日間暫託服務的院舍/中心/單位申請；或者透過綜合家庭服務中心/綜合服務中心、醫務社會服務部或長者服務單位，例如長者地區中心以及長者鄰舍中心轉介。

此外，約20間「私營殘疾人士院舍買位計劃」院舍已於今年10月起，在殘疾人士住宿暫託宿位出現空置時，為社區內的殘疾人士提供日間暫託服務。