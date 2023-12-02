律政司覆核5人暴動刑期失敗 官指快將刑滿遂不改判

【本報訊】2019年11月有大批示威者進駐香港理工大學，與執法人員發生激烈衝突。其後人員包圍理大，有不少示威者突圍，企圖逃離但遭截獲拘捕，當中5人承認暴動罪，被判入獄15至19個月。律政司認為刑期過輕申請覆核，上訴庭經開庭後駁回上訴維持原判，昨頒下判詞解釋原因。判詞指原審法官以監禁兩年作量刑起點屬太輕，並指需考慮案件整個理大暴動事件，惟考慮案件屬覆核，加上他們原本快將刑滿出獄，在權衡取捨下不作改判。

同意原審量刑起點過輕 答辯人是郭志帆（24歲）、馬嘉惠（27歲）、嚴家朗（28歲）、梁子揚（26歲）及許寧軒（22歲），其中馬與嚴為夫妻。判詞指，案件判刑時需以整個理大暴動作背景考慮，作為牽動全港的暴動之一環，對公共秩序的破壞及各答辯人的罪責，和同類事件無法相比。判詞指原審法官陳廣池判刑時，有否就理大事件作考慮顯得瞻前顧後，模棱兩可。判詞指即使陳官有考慮理大事件，但其量刑起點仍屬過輕。不過在考慮到本案是覆核等因素後，最終不作改判。

5人同承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。郭另承認無牌管有無線電通訊器具罪，梁再承認管有適合作非法用途的工具，即一把扳手。5人均認罪，原審法官陳廣池指，只能基於2019年11月18日早上那短暫的暴動時刻而判刑，而不是整體維持差不多一星期或11月18日凌晨開始整天的理大暴動為基礎，最終判梁入獄18個月，許判囚15個月，馬及嚴分別判監16及19個月，郭就兩罪判監19個月及罰款2,500元。案件編號：CAAR1/2023