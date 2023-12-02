違規可囚3個月罰款5萬 強制舉報虐兒罰則輕重惹爭議

【本報訊】立法會一個委員會昨日審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定教育、社福和醫療衞生等領域的23類從業員，需要強制舉報嚴重虐兒個案，違反規定最高可監禁3個月和罰款5萬元。有議員關注強制舉報虐兒罰則過重，以及當局會否有免責安排等。亦有議員認為罰則過輕。

醫學界議員林哲玄指業界普遍認為罰則過於嚴苛。議員林素蔚則指，部分醫療專職人員，包括視光師、藥劑師等，都反映接觸兒童的時間有限，未必識別到虐兒情況，關注當局會否有免責安排。而議員鄧家彪則關注法例會否涵蓋兒童的意願，例如曾受到性侵的兒童，或不想被外界知道，或因不想被拆散家庭，要求專業人員不要舉報。議員田北辰則認為，有關罰則較其他海外國家輕，建議當局要將監禁年期加重至一年。

當局：各專業應行多步 勞工及福利局副局長何啟明表示，現時條例只針對嚴重虐兒個案，認為罰則不宜太輕，否則將欠阻嚇力。他解釋要為兒童築起保護網，不能單靠教育界一條救生繩，舉例早前有兒童誤服毒品，相關情況老師亦很難發現，化驗師反而能從檢驗報告中發現，希望社會大眾明白，要產生保護兒童的風氣，各個專業都要多行一步。

何啟明又指，認同兒童的意願難以拿捏，惟條例已列明強制舉報者或跟進個案的社工，若有合理原因可延遲舉報，但指若單單基於受虐兒童的意願，即使是嚴重個案都不處理的話，「過不到自己那關」，強調社會是有能力帶他們離開不正確的世界觀。