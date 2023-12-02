申覆核三會提名違憲 判敗訴

郭卓堅

【本報訊】「長洲覆核王」郭卓堅本月初入稟高院申請司法覆核，指出現時區議會選舉列明，候選人須獲地區「三會」（分區、防火及滅罪會）委員提名的做法，有違《基本法》等，要求法庭頒令宣布該做法違憲。案件經開庭聆訊後，法官高浩文昨頒發判詞，駁回其司法覆核申請。法官指政府設立三會提名機制是要確保「愛國者治港」的原則，當選人須更貼近地區事務，設立該機制屬採取雙重措施作保險，並非明顯不合理。

申請人是郭卓堅，答辯人是特首李家超。有利害關係方包括政制及內地事務局局長曾國衞，及律政司司長林定國。入稟狀指，現時各參選人必須經由政府組成3個地方委員會批准及審查通過，才容許參選人有資格報名參選，這是違反《基本法》第26條及《人權法》第21條規定。郭卓堅昨親自到庭取判詞，並指會與律師研究進一步行動，包括是否上訴。

法官於判詞指出，郭就他本身是否選民一事，已明顯不盡不實。他堅稱自已一直是選民，且曾參選區議會。但是據選舉事務處的資料，他現已非選民，因當局發現他的選民登記地址與報稱地址不符，郭亦於今年5月向當局表明不想繼續成為選民，其選民資格亦已被刪除。惟法官基於公眾利益，仍繼續處理是次司法覆核。

官：僅三會成員最適合處理提名 法官指，大部分獲有效提名的候選人，本身亦是「三會」委員。而郭則稱泛民主派候選人因沒有取得足夠提名而未能獲得參選資格，但法官認為可有很多原因令泛民人士沒有參選，不足以推論純粹因為提名制不公平所致。法官又指接納政府改革區選，其原意是為確保「愛國者治港」，令當選者更貼近處理地區事務。法官認同答辯方指，除三會成員之外，沒有其他人更適合處理區選候選人的提名，而三會成員早在有提名機制之前已獲委任，法官不認為他們會任意作出提名。在考慮到相關的限制並非過高及過度不合理下，法官駁回郭的司法覆核申請。案件編號：HCAL 1978/2023