粵港聯手打擊人蛇拘78男女 多屬非華裔

【本報訊】今年以來不少非華裔非法入境取道內地偷渡本港，入境事務處與廣東省公安機關等部門於周二至周三（11月28至29日），一連兩日進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，針對打擊非華裔非法入境人士。於第二階段的行動中，粵港兩地合共拘捕78人。

香港的執法行動中，人員成功拘捕52人，突擊搜查超過60個目標地點，截查29艘船隻及452名人士，當中檢獲一艘快艇。15名男子及6名女子涉嫌非法入境被捕，當中包括兩名內地居民、4名孟加拉籍、兩名巴基斯坦籍及7名越南籍男子，年齡介乎20至56歲，以及一名內地居民及5名越南籍女子，年齡介乎25至36歲。被捕涉嫌非法入境者當中，兩名分別為31及32歲的內地居民男子亦因涉嫌協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。

聘用黑工 7僱主被捕 此外，6名內地居民及18名非華裔人士在反非法勞工行動中被拘捕，分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行。6名內地居民為4男兩女，年齡介乎於30至57歲。當中，18名被拘捕的非華裔人士為7男11女，他們的年齡介乎於23至47歲，包括8人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。

上述反非法勞工行動中被捕的非華裔人士主要為早前偷渡來港或逾期逗留人士。入境處亦拘捕7名涉嫌聘用非法勞工的僱主，包括4男3女，年齡介乎41至66歲。

內地方面，廣東省公安機關表示，自上周六（11月25日）至昨日（12月1日），一共拘捕26人，包括10名蛇頭及16名意圖偷渡來港的非華裔人士，較前期降幅明顯。