綜援 公共福利金 明年擬上調3.3%

配合垃圾徵費 料額外添10元補貼 勞工及福利局向財務委員會提交文件，建議把綜援標準項目金額和公共福利金計劃津貼，明年2月起上調3.3%。另外，當局因應明年4月1日實施垃圾徵費，建議綜援和長者生活津貼的受助人，屆時獲發金額亦上調10元。當局估計，上調綜援和公共福利金的額外開支每年要22.19億元，垃圾徵費津貼的開支就要1.37億元。財委會將於下周五（8日）討論相關撥款。

根據政府建議，撥款申請通過後，健全成人二人家庭的綜援標準金額，明年2月起將由每人每月2,545元增至2,630元，到4月1日後連帶垃圾徵費津貼將增至2,640元。俗稱「生果金」的高齡津貼，則於明年2月起，由1,570元增至1,620元。長者生活津貼明年2月會由4,060元，增至4,195元，4月會再增至4,205元。當局估計，該兩項措施將會分別帶來每年22.19億元及1.37億元的財政承擔。

至於綜援下租金津貼的最高金額，就將維持不變。當局指，雖然10月底的租金指數12個月移動平均數按年微升0.2%，但與截至2020年10月底的數據比較，累計下跌1.6%。當局續指，鑑於環球經濟環境困難或將令香港經濟繼續受壓，而綜援受助人仍是最需要經濟援助的其中一群，因此應凍結租金津貼最高金額。

綜援計劃是為因年老、患病、殘疾、失業、低收入等原因，而在經濟上無法自給自足的人士提供最後的安全網，協助他們應付基本生活需要；公共福利金計劃則透過高齡津貼、長者生活津貼等計劃，為嚴重殘疾或65歲或以上的香港居民每月提供現金津貼，以應付特別需要。

153萬人受惠 開支增逾23.5億 截至今年10月底，本港約有20萬宗綜援個案，涵蓋約28萬名受助人，2023至24年度綜援計劃的預算開支為221億元，佔政府經常開支預算總額3.9%；至於同期亦有約125萬名公共福利金計劃受惠人，包括約35萬名高齡津貼受惠人、約73萬名長者生活津貼受惠人，以及約17萬名傷殘津貼受惠人，分別佔政府經常開支預算總額1.2%、7.0%和0.9%。

綜援及公共福利金上調表