本學年料逾5萬公社科學生考察內地

【本報訊】教育局要求高中公民與社會發展科學生，必須到內地考察。教育局局長蔡若蓮昨出席立法會教育事務委員會時表示，前往內地考察，是高中公民與社會發展科的重要組成部分，就讀高中課程的學生會獲全額資助參加考察活動。在22/23學年一共推出22個廣東省內的大灣區城市行程，在今年3月至7月底，已安排約4.3萬名高中生和5,000名隨團教師到內地考察，局方會因應實際情況和條件，優化23/24學年的安排，預料逾5萬名學生前往內地考察，大部分行程為兩至3天。

優化安排包括行程由去年的22個增至26個，一天團的行程由8個削減至3個。19個1至3天的廣東省行程當中，有7個是全新規劃的行程，包括台山、韶關同新會；亦新增7個廣東省外的行程包括上海、重慶、福建、湖南、貴州、浙江同陝西。以陝西考察團為例，學生可參觀秦、漢的文化遺產，了解航天科技最新發展，行程安排對應高中公民科的主題，結合讀萬卷書同行萬里路。

廣州深圳上海行程較受歡迎 教育局已接獲500所學校的申請，預計5萬高中生同5,500名老師會前往內地考察，大部分獲編配兩日和3日行程，當中以廣州、深圳和上海的行程較受歡迎，而本學年首個廣東省考察團已於10月31日出發，至於貴州是廣東省外的首發團，已於上月20日順利完成，教育局會就內地考察設定清晰學習重點和目標等。