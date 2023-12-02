防學生自殺諗計 推3層應急機制

教老師識別 「外援」協助 校長直接轉介精神科 本學年開學以來，香港已發生最少20宗學生自殺案件。政府昨日推出3層應急機制，即日起至明年一月，會在中學加強3方面工作。第一層機制是協助學校及早識別自殺風險較高學生，第二層是政府以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援網絡」，為學校在短期內增強「外援」，第三層則是中學校長出具「校長轉介信」、轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫院管理局精神科。教育局昨已向全港中學發函。

政府發言人指，過去數年的疫情為市民的精神健康帶來前所未有的衝擊，學生也不例外。鑑於近期學童自殺的問題，醫務衞生局、教育局和社會福利署（社署）將跨部門合作推出3層應急機制。

12‧19教局辦「守門人」網上訓練 按照3層機制，政府會加強學校教職員識別有自殺風險的能力，教育局本月19日會為中學舉辦教師「守門人」網上訓練課程，由教育局教育心理學家分享自殺行為和警告信號及如何回應自殺徵兆。教師及輔導人員可在本月13日或之前登入教育局培訓行事曆系統報名。同時，3層機制中的第二層，政府及跨部門組織的「校外支援網絡」，目的是學校提供短期「外援」，如學校人手不足以應付學生的需要，教育局會協助將個案轉介予社署統籌及安排的「校外支援網絡隊伍」跟進，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。

第三層機制則在校方識別高風險學生後，賦權校長有權向醫管局轉介個案，經分流及甄別後，醫管局會按情況處理緊急個案。醫管局還會設立一條專為校長而設的電話諮詢熱線，提供專業意見。

此外，為加強家長對子女的支援，教育局會與家庭與學校合作事宜委員會、十八區家長教師會聯會和各區地區校長聯會合作，於本月9日（星期六）舉行實體家長講座。教育局亦會每年定期舉辦家長「守門人」訓練，持續積極推展家長教育。