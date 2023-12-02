中英街港舖闢竇 走私名種貓狗

檢值22萬5幼崽 拘內地女本地男 海關根據情報，昨日凌晨在沙頭角中英街進行反走私行動，期間發現一名中年女子手持一個懷疑裝載動物的尼龍袋，從中英街內地一方進入一個屬香港範圍的舖位。人員搜查店舖，檢獲5隻總值約22萬的年幼貓狗，遂拘捕該名內地女子及店內一名本地男子，相信已偵破一個跨境走私動物集團。據悉，今次檢獲的不乏名種貓狗，牠們身體狀況大致良好，惟暫時未查清貓狗來歷，有關動物需進行120天檢疫隔離，並已轉交漁護署照顧。

上月中旬，海關根據情報分析，發現有內地走私集團懷疑把寵物運入香港，經部署及調查後於昨日凌晨零時許，在沙頭角一帶埋伏監視。期間，人員目睹一名女子從內地進入沙頭角中英街，並擬把手上懷疑裝有寵物的尼龍袋，帶到一個屬於香港範圍的舖位，繼而有另一名男子在門口接收該個尼龍袋再一起進入店內。

由於懷疑有人非法走私動物，人員隨即搜查該間店舖，先在店內一處角落發現兩隻幼犬，其後於洗手間內尋獲3隻幼貓，遂拘捕該名61歲內地女子和47歲本地男子，懷疑他們觸犯香港法例第421章《狂犬病規例》，亦即在未有漁護署發出許可證下把動物輸入本港。

陳設簡陋 兩貓逼處一籠 海關人員指出，涉事店舖面積約200呎，估計僅營運數個星期，店內陳設簡陋，並無飼養寵物的用品。現場所見，其中一隻幼犬被放入寵物籠，另一隻幼犬則被安置在一個網袋內，並非尋常對待動物的做法；另外3隻幼貓分別被放置於兩個寵物籠，其中一籠有兩貓共處，環境較為擠迫。被捕人士均報稱無業，人員經跟進調查後，發現被捕男子名下有一輛私家車，該車的相片曾在一個社交媒體帳戶上出現，有關帳戶聲稱可替人安排跨境運送寵物，不排除他負責把寵物派送到本港市區。

團夥分工明確 漏夜載運 人員又稱，涉案走私集團部署精密，相信特意挑選夜闌人靜的凌晨時分進行走私活動，待日間稍後始把動物送往市區。而集團成員分工明確，有人負責把動物由內地偷運到本港，有人負責看倉和派送，相信行動已瓦解該個集團。據了解，檢獲的幼犬屬牧羊犬和迷你混種犬，幼貓則為英國短毛貓、曼基貓和金吉拉貓，牠們的市場價格由3萬至6萬元不等，總值約22萬元。該5隻年幼貓狗已轉交漁護署照顧。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

漁護署人員表示，該署在昨晨接收該批動物，當中3貓一狗被暫放於漁護署轄下的動物管理中心，其餘一隻幼犬因需要特別照顧，已經交予夥伴動物福利組織看管照料。初步檢查顯示，牠們大致健康，惟因其來源未明，該批動物需要接受不少於120天的檢疫隔離。

根據海關紀錄，去年僅錄得8宗走私動物個案，惟今年截至9月已多達15宗，升幅十分明顯。關員續指，由於去年尚未恢復通關，部分案件屬水路走私，但今年全部個案屬於陸路或空運貨物案，海關將會繼續嚴厲打擊各類型走私，適時展開針對性行動。