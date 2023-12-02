粉嶺北第15區東 建公共運輸交匯處

【本報訊】立法會財務委員會昨日召開會議，通過粉嶺北第15區東興建公共運輸交匯處的項目，該項目估計所需費用約為1.55億元，以及通過法官和司法人員加薪3.62%的建議，涉及約1,780萬元的年度開支，並追溯至今年4月。

司法人員加薪3.62% 人手不足 粉嶺北第15區東興建公共運輸交匯處項目，目的為滿足粉嶺北新發展區新增人口對公共運輸服務的需求，而擬議交匯處將位處於粉嶺北第15區東公營房屋發展項目的基座底層地面，方便該小區市民使用公共運輸設施。由於先前工務小組委員會不建議財委會進一步討論項目，項目獲財委會直接投票贊成通過。

至於法官及司法人員加薪建議，有議員表示司法人員人手不足問題。議員周小松表示，2013年司法人員的有編制191個，但實際只有164個，而經過10年，現時編制有222個，但實際員額166個，基本保持不變，他指工作量增加對人手需求大幅增加，人手不足除讓司法人員更辛苦之外，亦會拖慢司法程序。議員蘇長榮亦指，司法機構11年只做了18次招聘，每年平均不足兩次，質疑是否可以採用更進取的招聘模式。

署理行政署署長任雅玲表示，過去財政年度招聘了15位法官，待遇上也有加強福利，同意司法人員和私人執業薪酬差距大，但希望司法界人士「用服務社會嘅心」加入，又表示司法機構一直努力招聘，不會因為達標就不做。針對司法機構和私人執業薪酬差距大，任指除每年會進行薪酬調整外，亦會有5年一次的基準研究，如見到私人機構和司法機構差距擴大，會考慮調整薪金。