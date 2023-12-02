水泥廠濫用程序營運 葛珮帆轟似足假難民

直擊田螺車照出入 街坊續硬食灰塵 本報早前頭版報道油塘混凝土廠被拒續牌後，疑繼續違規營運，無法無天。議員葛珮帆與環境保護署署長徐浩光及3位環保署人員，昨早再到位於油塘東源道22及20號的混凝土廠巡視，逗留約一小時，目測可見廠房的田螺車照常出入，懷疑廠房仍如常運作。環保署解釋指，該署已向22號混凝土廠提出多宗刑事檢控，計劃修例以加強規管。惟廠方卻反駁指毋須領取相關牌照仍可營運，葛珮帆直言：「呢單真係超級離譜，好似啲假難民咁，濫用程序死拖。」

位於油塘東源道22及20號的混凝土廠由中國混凝土有限公司營運，早在2021年4月和2022年4月分別被環保署拒絕續牌，兩間混凝土廠的續牌上訴亦相繼被駁回。葛珮帆表示，昨視察後發現廠房仍在營運，又見灰塵飄浮到鄰近建築，影響當區民居。

促修例收緊筒倉容量規限 雖然環保署指已向22號混凝土廠提出多宗刑事檢控，並申請臨時禁制令要求該混凝土廠即時停止運作。但該混凝土廠卻反駁指，根據《空氣污染管制條例》附表列明，總筒倉容量超過50公噸的水泥工程才需領取相關牌照，故廠方毋須領取相關牌照仍可照常營運。

葛珮帆批評，混凝土廠濫用司法程序，現行法例的漏洞及監管力度的不足，當局除加強打擊混凝土廠違規經營外，亦要檢視現時法例存在漏洞。她建議當局修改《空氣污染管制條例》，處理總筒倉容量超過50公噸的法律漏洞，並釐清不只筒倉連接在地上，其他容器如駁船及英泥車等儲存水泥亦應計入筒倉容量。

環署明年始交建議上立會 環保署回覆表示，自20號混凝土廠被駁回續牌申請上訴後，其指明工序牌照即時失效，該署已隨即展開執法行動，巡查發現20號混凝土廠於上月24日恢復運作，該署人員已開展搜證工作，已聯同相關部門於上月28日採取聯合執法行動。

環保署會將搜集得的證據轉交律政司，考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控，並嚴肅跟進油塘區內所有混凝土廠的違規行為。此外，該署正着手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。